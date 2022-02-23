В страны Балтии отправят 800 американских военных, самолеты и вертолеты

США усилят восточный фланг НАТО 800 военными, вертолетами и самолетами. Войска перебросят в Латвию, Литву и Эстонию.

Об этом пишет Delfi.

Пентагон перебрасывает силы после объявления президента США Джо Байдена о развертывании дополнительных войск в странах Балтии. Кроме военных, туда прибудут восемь истребителей F-35 и 20 ударных вертолетов AH-64 «Апачи». Еще 12 таких же вертолетов отправят в Польшу.