«Правда — на стороне Украины». Предстоятель ПЦУ Епифаний обратился к украинцам на фоне наступления России

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, комментируя российскую агрессию, заявил, что правда — на стороне Украины.

«На нашей стороне правда. Наше государство поддерживает мировое сообщество, все люди доброй воли. Миллионы ежедневно возносят свои молитвы за мир для Украины», — цитирует слова митрополита пресс-служба ПЦУ.

Епифаний подчеркнул, что для украинского народа на кремлевскую агрессию может быть только один ответ — сплоченное сопротивление, защита родной земли, свободы и достоинства, борьба с агрессором до победы.

«Мы, украинский народ, можем иметь разные убеждения, но государство Украина у нас одно. История не раз доказала, что только суверенная, независимая Украина является тем пространством, где граждане разных политических взглядов, разного этнического происхождения, разные по своим религиозным убеждениям могут оставаться свободными, пользоваться полнотой прав и свобод. И наоборот — жизнь на до сих пор захваченных Россией украинских землях Крыма и Донбасса свидетельствует, что вместе с кремлевскими оккупантами приходит кровопролитие, руины, неволя, страх», — сказал предстоятель.