Франция назвала речь Путина «параноидальной» и пообещала ввести санкции против России

В Администрации президента Франции Эмманюэля Макрона назвали речь президента РФ «параноидальной» и пообещали ввести адресные санкции. Ограничения коснуться как юридических, так и физических лиц.

Об этом сообщает France 24.

«Мы вместе с европейскими партнерами собираемся ввести соответствующие и целенаправленные санкции против интересов России», — сказал министр финансов Франции Бруно Ле Мер, отметив, что Франция оставляет за собой право усилить санкции, если Путин пойдет дальше.

Также в администрации Эмманюэля Макрона возмутились из-за нарушения обещаний, которые Владимир Путин дал президенту Франции.

«Путин сделал свой выбор, нарушив свои обязательства», — сказал источник в Елисейском дворце.

После решения Владимира Путина признать независимость оккупированных ОРДЛО Эмманюэль Макрон предложил созвать Совбез ООН и ввести точечные санкции против России.