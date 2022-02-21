Усиленный режим службы полиции продлили до 26 февраля

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что полиция продолжит нести службу в усиленном режиме до 26 февраля.

Об этом он сообщил агентству Интерфакс-Украина.

«Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. И полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране», — сказал Клименко.

Он подчеркнул, что полицейские уже охраняют 245 объектов критической инфраструктуры и зону ЧАЭС с силами Нацгвардии.

Отдельно министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил на брифинге, что Россия активно наращивает распространение фейков и дезинформации. Центр стратегических коммуникаций разоблачил 10 классических фейков России.

«Фактически они работают по темникам. Вот такой вариант темника попал к нам в руки, по которому фактически СМИ ОРДЛО и СМИ российские, используя манипуляции и провокации, пытаются дезинформировать наше общество. Чего только стоит вывоз украинцев в РФ, где они находятся в каких-то палатках. Некоторые из них пытаются вернуться. Информация, что там тысячи или десятки тысяч, не вполне соответствует действительности», — сказал Ткаченко.