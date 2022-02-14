«Расстреляем без предупреждения». Глава МВД заверил, что Украина не допустит сепаратистских проявлений

Силовые подразделения Министерства внутренних дел готовы оградить Украину от любых проявлений сепаратизма или попыток вторжения врага.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Мы в Министерстве внутренних дел не допустим никаких сепаратистских проявлений вроде тех, которые были весной 2014 года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то гиркин попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и колебаний», —подчеркнул министр.

Он добавил, что более 300 тысяч полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей работают ежедневно для обеспечения спокойствия украинцев. В то же время он призвал население сохранять спокойствие и не паниковать, потому что сейчас Украина сильнее и организованнее, чем была в 2014 году.