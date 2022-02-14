Полицию Украины перевели в усиленный режим службы. На улицах будет больше патрулей

Национальную полицию Украины перевели на усиленный режим на период с 14 по 19 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На улицах городов будет больше патрулей, обеспечивающих безопасность и порядок. Для круглосуточного мониторинга обстановки в стране развернут дополнительные ситуационные центры. Всю критическую инфраструктуру и органы власти возьмут под усиленную охрану.

«Усиленный режим полиции — это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности», — заявили в полиции.