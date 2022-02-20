Израиль с 1 марта разрешит въезд невакцинированным туристам

Израиль с 1 марта упрощает въезд иностранцам, в том числе невакцинированным.

Об этом пишет The Times of Israel.

С марта для въезда в страну нужно будет сдать ПЦР-тест перед посадкой на рейс и сразу по прибытии (сейчас пускают только привитых людей). Израильтянам нужно будет сдать тест только по прилету.

Решение связано со снижением уровня заболеваемости, но власти заявили, что будут «держать руку на пульсе» и в случае осложнения ситуации ограничения вернут.