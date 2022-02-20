Нидерланды переносят посольство во Львов. Франция, Индия и Польша просят граждан покинуть Украину

Нидерланды переносят свое посольство из Киева во Львов на фоне высокого уровня угрозы вторжения войск России в Украину.

«Из соображений безопасности сегодня было принято решение о временном перемещении посольства в Киеве во Львов», — сказано в сообщении Министерства иностранных дел Нидерландов.

Индия призвала своих граждан немедленно покинуть Украину. Посольство в первую очередь обратилось к студентам, которые учатся во многих вузах Украины.

Франция и Польша также просят своих граждан покинуть страну, но акцент делают на приграничные области.

Франция призывает немедленно уехать из Харьковской, Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Польша просит поляков покинуть Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и Крым.