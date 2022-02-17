В Киевской городской администрации рассказали, как будет работать транспорт во время «чрезвычайной ситуации»

В Киеве в случае чрезвычайной ситуации (российского вторжения) весь транспорт будет работать в соответствии с мобилизационным планом. Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор 17 февраля рассказал о деталях этого плана.

Метро будет работать для перевозки работников критической инфраструктуры утром и вечером в часы пик — это примерно 6 часов в день. Все остальное время метрополитен будут использовать в качестве укрытия, в нем есть специальные помещения для соблюдения минимальной гигиены и нужд людей. При этом у метрополитена есть автономное электрическое питание, артезианские скважины и фильтры для очищения воздуха. Каждая станция оборудована герметизирующими затворами.