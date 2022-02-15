МИД Греции вызвал украинского посла из-за погибших и раненых греков во время стрельбы в кафе в Донецкой области

Министерство иностранных дел Греции вызвало украинского посла Сергея Шутенко из-за погибших и раненых греков во время стрельбы в кафе в Гранитном Донецкой области. Стрельбу устроили военные ВСУ.
Об этом пишет пресс-служба МИД Греции.
Там отметили, что греческая сторона выразила обеспокоенность и отметила необходимость защиты греческой диаспоры в Украине. Также в МИД Греции призвали провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.
В ответ посол Украины выразил соболезнования из-за гибели и ранения этнических греков, но заверил, что стрельба произошла не по политическим или этническим мотивам. Посол отметил, что погибли два гражданина Украины, один из которых был этническим греком, двое раненых — тоже греки. Он заверил, что виновные уже задержаны и будут привлечены к ответственности.
- В Донецкой области, в селе Гранитное Волновахского района, в кафе военные Вооруженных сил Украины стреляли из закрепленного за ними оружия. Погиб военный Национальной гвардии и гражданский. Инцидент между посетителями кафе произошел в воскресенье, 13 февраля, в 00:45. В результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один — умер в больнице, двух раненых госпитализировали.
- Впоследствии выяснилось, что во время стрельбы в кафе в Гранитном Донецкой области погибли и получили ранения этнические греки. МИД Греции уже направил запрос на разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу защиты греческого сообщества.
- В то же время в Федерации греческих обществ Украины уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве. Там призвали греческие СМИ и местных блогеров «не придавать этой трагедии никакого политического характера».