В кафе в Донецкой области военные ВСУ устроили стрельбу. Погибли два человека, среди которых нацгвардеец

В Донецкой области, в селе Гранитное Волновахского района, в кафе военнослужащие Вооруженных сил Украины стреляли из закрепленного за ними оружия: погиб военнослужащий Национальной гвардии и гражданский.

Сначала об инциденте сообщила Национальная полиция, а о том, что к этому причастны военные ВСУ, позже уточнила Специальная военная прокуратура.

Инцидент между посетителями кафе произошел в воскресенье, 13 февраля, в 00:45. В результате стрельбы один человек погиб на месте, еще один — в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.

Национальная полиция

Полиция задержала и двух военнослужащих Вооруженных сил (по факту хулиганства с огнестрельным оружием и умышленного убийства двух человек) и изъяла у них оружие. Пока решают вопрос об избрании им меры пресечения.