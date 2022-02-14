Во время стрельбы в кафе в Гранитном погибли два этнических грека. В МИД Греции просят о разговоре с Кулебой

Во время стрельбы в кафе в Гранитном Донецкой области погибли два этнических грека. МИД Греции уже направило запрос о разговоре с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой по поводу защиты греческого сообщества.

Об этом пишет пресс-служба МИД Греции.

«Выражаем глубокую скорбь в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и тяжелым ранением еще двоих в селе Гранитное, что недалеко от линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Там сообщили, что по предварительным данным, виновными в стрельбе были трое военных ВСУ, у которых произошел конфликт с двумя погибшими по «несущественной причине».

В этой связи глава МИД Греции Никос Дендиас направил запрос о разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить вопросы защиты греческого сообщества.