SpaceX анонсировала новую гражданскую миссию — в открытый космос впервые может выйти турист

Компания SpaceX представила программу Polaris Program, которая призвана помочь «быстро расширить возможности пилотируемых космических полетов».

Об этом сообщается на сайте компании.

Программу инициировал миллиардер Джаред Айзекман, основатель и генеральный директор Shift4, бывший командиром гражданской миссии Inspiration4, успешно запущенной SpaceX, в прошлом году.

«Программа будет состоять из трех пилотируемых космических полетов, которые продемонстрируют новые технологии, проведут обширные исследования и в конечном итоге завершатся первым полетом космического корабля SpaceX с людьми на борту», — заявили в компании.

Первая миссия в рамках этой кампании получила название Polaris Dawn и будет отправлена в конце 2022 года. Командиром миссии снова будет Айзекман. Вместе с ним полетят: Скотт «Кидд» Потит в качестве пилота миссии, Сара Гиллис в качестве специалиста и Анна Менон в качестве специалиста и врача миссии. В миссии будет задействована капсула экипажа SpaceX Dragon, которая будет запущена из Космического центра Кеннеди на ракете Falcon 9.