Отныне вакцинированные пенсионеры могут потратить деньги «єПідтримки» на оплату коммунальных услуг

С 14 февраля вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить средства «єПідтримки» на оплату коммунальных услуг, а подростки от 14 лет — на подписку печатных изданий в «Укрпочте».

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для оформления периодики необходимо:

Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.

Указать период, в течение которого вы хотите получать издание.

Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.

Указать реквизиты карты «єПідтримка» и произвести оплату, нажав «Оплатить».

Также вступила в силу норма, продлевающая срок использования денег за вакцинацию. Раньше их можно было потратить только в течение четырех месяцев, теперь этот срок продлен до девяти месяцев.