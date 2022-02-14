Отныне вакцинированные пенсионеры могут потратить деньги «єПідтримки» на оплату коммунальных услуг

С 14 февраля вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить средства «єПідтримки» на оплату коммунальных услуг, а подростки от 14 лет — на подписку печатных изданий в «Укрпочте».
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Для оформления периодики необходимо:
- Перейти по ссылке https://peredplata.ukrposhta.ua/ и выбрать необходимые издания, добавив их в корзину.
- Указать период, в течение которого вы хотите получать издание.
- Оформить заказ, указав контактные данные получателя и способ доставки.
- Указать реквизиты карты «єПідтримка» и произвести оплату, нажав «Оплатить».
Также вступила в силу норма, продлевающая срок использования денег за вакцинацию. Раньше их можно было потратить только в течение четырех месяцев, теперь этот срок продлен до девяти месяцев.
Программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачивать на руки (но над этим механизмом еще работают).
- В Украине с 6 января 2021 года разрешили бустерную вакцинацию для людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Прививки будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. После введения бустерной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты прививки.
- 24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство выплатит еще по 500 гривен тем, кто сделает бустерную прививку от коронавируса. Деньги можно будет получить на карту «єПідтримка».