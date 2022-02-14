Украинское посольство запросило у Германии 12 тысяч противотанковых ракет

На фоне угрозы вторжения войск России посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к правительству ФРГ с запросом на поставку 12 тысяч противотанковых ракет.
Об этом пишет Der Spiegel.
Мельник назвал ситуацию драматической. «Сейчас мы должны быть готовы к худшему сценарию», — заявил он.
Правительство Германии отказывается поставлять Украине летальное вооружение, но украинская сторона надеется на возможность поставок оружия «нижнего порога» (оборонного).
В начале февраля немецкие СМИ сообщали, что Посольство Украины в Германии передало немецкому правительству детальный список необходимого для обороны вооружения. В него вошли: электронные системы наблюдения, оборудование для разминирования, радиостанции, радиолокационные станции, боеприпасы и многое другое. Противотанковых ракет в нем не было.
- Германия официально отказывается поставлять вооружение Украине для обороны. Берлин не хочет конфликта с Россией, о чем открыто заявила глава Минобороны Германии. Пока ФРГ передала Украине лишь мобильные полевые госпитали и вскоре должна поставить 5 тысяч шлемов.
- Сегодня, 14 февраля, в Киев с рабочим визитом прибудет канцлер Германии Олаф Шольц. Вероятно, поставки оружия будут одной из центральных тем.