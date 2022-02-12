Стоимость нефти марки Brent превысила $95. Последний раз такая цена была в 2014 году

Стоимость нефти марки Brent за сутки выросла на 4% и превысила $95 за баррель. В последний раз такие показатели были в октябре 2014 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
По данным Bloomberg, стоимость опционов на нефть резко возросла вместе с ценами на фьючерсы на фоне усиленного напряжения вокруг ситуации с безопасностю на границах Украины.
Издание отмечает, что уже в понедельник, 14 февраля, трейдерам и управляющим активами придется принимать дорогостоящие меры хеджирования против дальнейшего роста цен. Кроме того, аналитикам придется пересмотреть годовые прогнозы.
- 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на украинской границе с Россией, Беларусью и оккупированной частью Донбасса сейчас находятся 140 тысяч российских военных. Несмотря на увеличение войск, в Минобороны подчеркивают, что военные пока не сформировали так называемые ударные группировки, необходимые для наступления, поэтому вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая.
- 11 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российское наступление, скорее всего, начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, которые приведут к многочисленным жертвам среди гражданского населения — но это еще не точно, ведь Штаты точно не знают ни форму, ни дату вторжения. Однако на фоне этого Салливан призвал американцев покинуть Украину как можно быстрее — в ближайшие 24—48 часов.
- Через 30 минут после пресс-конференции Салливана американское издание Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников сообщило, что «любые действия могут начаться уже во вторник [15 февраля]». Вероятно, «действия» будут включать либо провокацию на Донбассе, либо нападение на Киев.
- После этого немецкое издание Der Spiegel написало, что ЦРУ и американские военные сообщили немецкому правительству и другим странам НАТО об опасениях, что новое вторжение может произойти «уже в следующую среду», 16 февраля. Американское Politico также со ссылкой на источники пишет, что президент США Джо Байден уведомил союзников о возможном вторжении 16 февраля.
- Перед этим CNN со ссылкой на ряд источников в Администрации президента США Джо Байдена написало, что американская разведка намеренно распространяет «апокалиптические прогнозы» возможного вторжения России в Украину и постоянно рассказывает о новых планах РФ для того, чтобы удерживать ее от атаки. Таким образом там хотят показать Кремлю, что знают об их планах.