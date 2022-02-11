Почти 40 тысяч вакцинированных подростков открыли карту «єПідтримка». Миллион гривен уже потратили на канцелярию

Почти 40 тысяч вакцинированных против COVID-19 подростков воспользовались «єПідтримкою». Более 39 тысяч украинцев в возрасте от 14 до 18 лет уже оформили карты для выплаты денег за вакцинацию — это 64% от подростков, прошедших полный курс вакцинации.

Об этом сообщила замминистра по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, передает Минздрав.

«За несколько дней действия программы известно, что на 1,2 миллиона гривен были куплены школьные принадлежности и канцелярские товары, почти на 400 тысяч гривен — товары спортивного назначения, еще 153 тысяч потрачены на услуги в сфере образования», — отметила Карчевич.

По состоянию на 11 февраля более 73 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет получили одну дозу прививки против COVID-19, более 62 тысяч имеют полную защиту от коронавируса. В Украине дети от 12 лет могут прививаться вакциной Comirnaty от Pfizer.

В Минздраве напоминают, что вакцинации ребенка против коронавируса родителям достаточно записать его в любой прививочный центр. Их адреса и контакты можно найти на сайте vaccination.covid19.gov.ua или узнать по телефону 800 60 20 19.