Британия отменила карантин для непривитых против коронавируса туристов. Вакцинированные путешественники освобождаются от ПЦР-тестов

Великобритания с 11 февраля отменила карантин для непривитых туристов.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Как отмечается, теперь иностранцы, не прошедшие полный курс вакцинации, непривитые вообще или вакцинированные препаратом, не получившим одобрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны сделать ПЦР-тест перед отъездом, а также по прибытии в Британию.

На карантине должны находиться только туристы, у которых выявят коронавирус.

Люди, получившие полный курс вакцинации, освобождаются от тестов до и по прибытии.

В то же время все прибывающие в Великобританию должны заполнить форму поиска пассажиров (Passenger Locator Form) за 48 часов до вылета.