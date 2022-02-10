Британия одобрила ужесточение санкций против России. Их введут в случае агрессии против Украины

Парламент Великобритании одобрил поправки к закону о санкциях (от 2018 года) против России, которые ужесточают ограничительные меры. Эти поправки набирают силу с сегодняшнего дня, 10 февраля.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Теперь Британия в случае военного вторжения или агрессии РФ против Украины может ввести санкции против более широкого круга людей и организаций. Ранее меры касались причастных к дестабилизации обстановки в Украине.

Новая редакция закона позволяет ввести санкции против первых лиц РФ, людей и организаций из стратегических секторов экономики, против оборонных, химических, финансовых, IT-компаний, против связанных (значимых) с правительством компаний, даже косвенно, а также против их владельцев и руководителей.