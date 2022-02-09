Чехия с 1 марта отменяет большинство коронавирусных ограничений

В Чехии с 1 марта отменят большинство коронавирусных ограничений. Действительной останется норма о ношении масок в публичных местах.

Об этом сообщает Czech Radio.

В заведениях уже с 18 февраля больше не потребуют ковид-сертификаты. Также в стране будет постепенно увеличиваться разрешенное количество посетителей на культурных и спортивных мероприятиях.

С четверга, 10 февраля, правительство обнародует планы по тому, как непривитые смогут снова посещать публичные места и мероприятия. Правительство отметило, что развитие пандемии отвечает прогнозам экспертов, при этом количество инфицированных и госпитализированных постепенно снижается. Министерство здравоохранения сообщило о более чем 37 тысячах новых случаев коронавируса за сутки 8 февраля — это рекордный показатель.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в Чехии полностью вакцинировано 63,5% ее населения, что ниже среднего показателя по Европейскому Союзу — 70%.