УЕФА согласился проверить поведение украинских болельщиков на футзальном матче с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил эксперта по этике, который проанализирует поведение украинских фанатов во время полуфинала Чемпионата Европы по футзалу с Россией.

Об этом говорится в заявлении УЕФА от 8 февраля.

Эксперт проведет дисциплинарное расследование. Информацию по этому вопросу обнародуют позже.

4 февраля сборная Украины по футзалу со счетом 2:3 уступила сборной России в полуфинале Чемпионата Европы. Во время матча украинские болельщики неоднократно пели «Путин — х*йло!» и «Бий москаля, складайте трупи», а также кричали «Хто не скаче, той москаль». Российский футбольный союз поведение болельщиков назвал оскорблением российских футболистов, разжиганием ненависти по национальному признаку и призывами к убийству российских граждан. 6 февраля Россия пожаловалась в УЕФА.