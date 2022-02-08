Вакцинированные украинцы старше 60 лет получат от государства смартфоны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Также им установят льготный тариф для пользования интернетом.
Об этом глава государства заявил на Diia Summit.
По его словам, не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом.
«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — сообщил президент.
Отметим, что вакцинированные украинцы старше 60 лет с 24 января могут приобрести лекарства за деньги с «єПідтримки». Это можно сделать как онлайн, так и офлайн.
- 19 декабря 2021 года в Украине стартовала программа выплаты всем вакцинированным гражданам по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку. Также можно купить книги или билеты для путешествий по стране, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.
- Программа выплат «єПідтримка» будет действовать в течение всего 2022 года. Деньги, которые люди получат на карту, можно будет потратить в течение четырех месяцев с даты зачисления.