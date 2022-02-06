Twitter начал тестировать по всему миру кнопку «понизить рейтинг»

Компания Twitter тестирует в своей соцсети кнопку «понизить рейтинг» в виде оранжевой стрелки или пальца вниз. С ее помощью можно реагировать на ответы пользователей, например оскорбления.

twitter

twitter

Разработчики сообщили, что новая кнопка — это не дизлайк. В отличие от лайков, посмотреть, кто понизил рейтинг пользователя нельзя. Также кнопка не будет влиять на порядок комментариев к твиту. Цель функции — дать людям возможность маркировать контент, который пользователи не хотят видеть.

Изначально кнопка тестировалась ограниченным кругом пользователей. Теперь она появилась в веб-версии и скоро заработает в мобильных приложениях.