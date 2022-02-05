Кандидат в президенты Франции заявила, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна выйдет из НАТО, если ее выберут на должность главы государства.

Об этом она заявила в субботу, 5 февраля, во время съезда политсилы.

«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли вовлечь в чужие конфликты», — сказала она.