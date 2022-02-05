Кандидат в президенты Франции заявила, что страна выйдет из НАТО в случае ее победы на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что страна выйдет из НАТО, если ее выберут на должность главы государства.
Об этом она заявила в субботу, 5 февраля, во время съезда политсилы.
«Мы должны свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков. Поэтому мы выйдем из объединенного командования НАТО, чтобы нас больше не могли вовлечь в чужие конфликты», — сказала она.
Кроме того, Ле Пен заверила, что «вернет французам их страну».
«Французы должны решать, кто населяет Францию. Французы должны решать, кто может стать французом. Эта иммиграция — это поселенческая иммиграция, когда люди живут с нами как дома, она необратима, это желаемая политика без какой-либо финансовой, социальной или человеческой оценки», — добавила она.
- Марин Ле Пен — депутат Национального собрания Франции. Она известна своей риторикой против мигрантов и поддержкой политики Кремля. В частности, Ле Пен признает результаты так называемого крымского референдума, который Россия использовала для оккупации полуострова.
- В 2017 году Ле Пен уступила на выборах действующему президенту Макрону, заняв второе место.
- Первый тур выборов намечен на 10 апреля 2022 года. Главными же претендентами на победу считают действующего президента Эмманюэля Макрона и лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.