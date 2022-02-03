Spotify на фоне скандала с Джо Роганом хочет добавить 50 миллионов пользователей, которые смогут зарабатывать на платформе

Cтриминговый сервис Spotify надеется привлечь к себе 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать деньги с помощью платформы.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на генерального директора Даниэля Эка.

По его словам, Spotify надеется охватить 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать деньги с помощью платформы. Компания, в свою очередь, продолжит инвестировать в инструменты, ресурсы и услуги по обслуживанию авторов.