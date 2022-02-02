Компания «Метинвест» Рината Ахметова опровергла обвинения в неуплате ренты. Накануне там прошли обыски

Компания «Метинвест», более 70% акций которой контролирует олигарх Ринат Ахметов, опровергла заявление правоохранителей о занижении рентной платы за пользование недрами.

Соответствующее заявление компания обнародовала 2 февраля.

«Сообщения о якобы возможных фактах занижения налоговых обязательств предприятиями группы «Метинвест» не соответствуют действительности. Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии», — заявили в компании.

«Метинвест» заявляет, что ей не предоставили информацию, на основании которой правоохранители заявили о налоговом долге в 18 миллиардов гривен. Компания подчеркнула, что обыски были на основании «дефектного» определения суда, в котором не указан срок его действия. Кроме того, обыски якобы были частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях, а правоохранители мешали адвокатам.