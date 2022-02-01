США эвакуируют семьи дипломатов из Беларуси

Государственный департамент США приказал семьям дипломатов, работающих в Беларуси, покинуть страну. Такое решение было принято на фоне угроз со стороны России вокруг украинских границ.
Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Там также напомнили, что аналогичное решение было принято и в отношении американских дипломатов в Украине.
«В связи с наращиванием необычной и тревожной военной активности РФ у границ с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие поездку, должны понимать, что ситуация непредсказуема», — говорится в сообщении.
Также американцам не советуют путешествовать в Беларусь из-за проблем с соблюдением законодательства в стране и риска быть задержанным. К тому же в Госдепе объясняют, что возможность оказывать гражданам США помощь в Беларуси и так значительно ограничена из-за различных запретов со стороны беларусских властей.
В самом же МИД Беларуси заверили, что американским дипломатам ничего не угрожает и США принимают «политизированные решения для нагнетания ситуации».
- На территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. 5 государств сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия, Канада и Германия.
- Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.
- МИД Украины назвал эвакуацию преждевременной. Президент Владимир Зеленский призвал глав дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине, не покидать страну на фоне военной угрозы.