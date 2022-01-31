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По программе «єПідтримка» украинцы купили лекарств на 88 млн грн

Автор:
София Телишевская
Дата:

Украинцы потратили свыше 88 миллионов гривен для приобретения лекарственных средств по программе «єПідтримка». Такая возможность доступна с 24 января 2022 года для всех вакцинированных украинцев в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Медикаменты можно приобрести как стационарно в аптеке, так и заказать через интернет.

Сейчас программой «єПідтримка» уже воспользовались более 7,35 миллиона человек. Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислили 7,35 миллиарда гривен, из которых уже два миллиарда израсходованы.

На сегодняшний день структура расходов по программе «єПідтримка» такова:

  • книжные магазины — 705 млн грн;
  • кинотеатры — 488 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги — 249 млн грн;
  • пассажирские железнодорожные и авиа перевозки — 242 млн грн;
  • спорт — 222 млн грн;
  • лекарства — 88 млн грн.

Напомним, Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации расширят программу «єПідтримки» по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Они планируют разрешить людям с инвалидностью первой группы тратить эти средства на лекарства.

Сама программа будет длиться до 18 декабря 2022 года и пройдет в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение «Дія», а на втором этапе (II—III квартал 2022 года) деньги будут выплачиваться на руки (но над этим механизмом еще работают).

  • 19 декабря 2021 года в Украине стартовала программа выплаты всем вакцинированным гражданам по 1 000 гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах: приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концерт, выставку. Также можно купить книги или билеты для путешествий внутри страны, на внутренние железнодорожные и авиаперевозки.
  • Программа выплат «єПідтримка» будет действовать в течение всего 2022 года. Деньги, которые люди получат на карту, можно потратить в течение четырех месяцев с даты поступления денежных средств.