Wizz Air отменила все рейсы из Одессы в Абу-Даби

Венгерская авиакомпания Wizz Air отменила все рейсы по направлению Одесса — Абу-Даби и отсрочила возобновление нескольких рейсов из Харькова и Львова.

Об этом сообщает Lowcostavia со ссылкой на данные системы бронирования авиакомпании.

Еще в октябре 2020 года дочерняя авиакомпания Wizz Air — Wizz Air Abu Dhabi должна была начать выполнять рейсы Одесса — Абу-Даби, но старт переносили несколько раз. В октябре 2021 года первый рейс все же состоялся.

Однако впоследствии его снова отменили сначала до февраля, а затем до марта. Теперь же говорят о полной его отмене.

Кроме того, WizzAir отменила рейсы из Абу-Даби в Салоники, Родос, Ларнаку, Кишинев и Луксор.

Что касается возобновления нескольких рейсов из Харькова и Львова, то даты сместились на конец марта.

В целом рейсы перенесли так:

Харьков — Дортмунд — с 25 февраля перенесли на 6 июля;

Харьков — Вена — с 9 на 26 марта;

Харьков — Рим — с 13 на 28 марта;

Львов — Вильнюс — с 9 на 26 марта.

В декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air объявила о сокращении международных европейских рейсов. Треть сокращенных рейсов касаются сообщения с Италией, поскольку там ограничили возможность пропуска в страну даже вакцинированных иностранцев.