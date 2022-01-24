«Собаки так же важны, как дети». Семилетняя англичанка написала письмо Елизавете II с просьбой отыскать украденных любимцев

Семилетняя англичанка Луиза Пенгелли, проживающая в маленьком поселке Латчли, обратилась к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой помочь найти двоих собак. Речь идет о норфолк-терьерах Марджи и Руби, которые принадлежали друзьям семьи и были похищены в июне прошлого года.

Об этом пишет Daily Mail.

В своем обращении девочка рассказала, что у ее соседей украли собак и они очень беспокоятся по этому поводу.

«Поскольку вы королева, я подумала, что вы могли бы помочь найти их, пожалуйста», — написала Луиза и спросила, может ли Елизавета II посодействовать появлению этих собак на телевидении, чтобы быстрее их отыскать.

«Собаки так же важны, как и дети», – подчеркнула девочка, уверяя, что королева поможет, потому что она сама любит собак.

«Надеюсь, она не сможет, она королева. Если она это сделает, я напишу ей спасибо», – резюмировала в письме Луиза.

Королева пока не отреагировала на обращение девочки.