«Собаки так же важны, как дети». Семилетняя англичанка написала письмо Елизавете II с просьбой отыскать украденных любимцев

Семилетняя англичанка Луиза Пенгелли, проживающая в маленьком поселке Латчли, обратилась к королеве Великобритании Елизавете II с просьбой помочь найти двоих собак. Речь идет о норфолк-терьерах Марджи и Руби, которые принадлежали друзьям семьи и были похищены в июне прошлого года.
Об этом пишет Daily Mail.
В своем обращении девочка рассказала, что у ее соседей украли собак и они очень беспокоятся по этому поводу.
«Поскольку вы королева, я подумала, что вы могли бы помочь найти их, пожалуйста», — написала Луиза и спросила, может ли Елизавета II посодействовать появлению этих собак на телевидении, чтобы быстрее их отыскать.
«Собаки так же важны, как и дети», – подчеркнула девочка, уверяя, что королева поможет, потому что она сама любит собак.
«Надеюсь, она не сможет, она королева. Если она это сделает, я напишу ей спасибо», – резюмировала в письме Луиза.
Королева пока не отреагировала на обращение девочки.
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