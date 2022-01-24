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Организаторы Национального отбора на «Евровидение» объявили восьмерых финалистов — список

Автор:
Ангелина Шеремет
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Организаторы украинского Национального отбора на конкурс «Евровидение» 24 января объявили восьмерку финалистов, которая будет бороться за право представлять страну:

  • Alina Pash;
  • Cloudless;
  • Kalush Orchestra;
  • LAUD;
  • Michael Soul;
  • Our Atlantic;
  • ROXOLANA;
  • WELLBOY.

Сам финал пройдет в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала «UA: Перший».

Собственно конкурс «Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турине. Полуфиналы запланировали на 10 и 12 мая, а финал — на 14 мая.

  • На «Евровидении-2021» Украину представляла группа Go_A с песней «Шум». Она получила 364 голоса (97 от национальных жюри и 267 — от зрителей) и заняла 5 место. Впервые выступление Украины было полностью украиноязычным.