НОК обнародовал состав украинской сборной на Олимпиаде в Пекине

Национальный олимпийский комитет обнародовал состав украинской сборной на Олимпиаде в Пекине. Украину будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Об этом пишет НОК в своем Facebook.
«Отметим, что впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). После перерыва в два олимпийских цикла в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с двумя пропусками на Игры, а также фигуристы в командных соревнованиях», — говорится в сообщении.
Также после 12 лет перерыва Украина будет представлена в прыжках на лыжах с трамплина.
В составе украинской сборной есть четверо олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Белосюк (Пидгрушна), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко.
- Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.
- Ряд стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Австралия, Литва и другие, объявили Олимпиаде дипломатический бойкот из-за нарушений прав человека в китайской провинции Синьцзян. Китайцы считают это провокацией, а в МОК подчеркнули, что присутствие дипломатов не является обязательным.