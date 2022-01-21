Член оборонного комитета Рады: В случае расширения российской агрессии Украина мобилизует до 400 тысяч резервистов

В случае расширения российской агрессии на территории Украины Минобороны мобилизует 300—400 тысяч резервистов, имеющих опыт ведения боевых действий.

Об этом в интервью Укринформу рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Если мы увидим реальное расширение агрессии, тогда быстро сможем мобилизовать, по меньшей мере, тех, кто имеет опыт ведения военных действий. Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований сектора безопасности и обороны, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300 — 400 тысяч мы сможем оперативно мобилизовать, а это уже та сила, которая точно нанесет непоправимые потери для нашего врага», — сказал политик.

Также он считает, что ситуация не дойдет до мобилизации женщин, за исключением добровольного их желания.

«Если будет мобилизация, мобилизуют только тех, кто будет обеспечивать обороноспособность нашей армии. Это узкий круг специалистов, в частности, военные медики, возможно, связные, а также представительницы других профессий, которые выразят добровольное желание защищать страну», — пояснил Вениславский.