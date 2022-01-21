Ученые впервые обнаружили частицы пластика на обоих полюсах Земли

Впервые сразу на обоих полюсах Земли обнаружили загрязнение наночастицами пластика, что указывает на то, что эти частицы теперь распространены по всему миру.

Об этом пишет The Guaradian.

Наночастицы меньше и более токсичны, чем микропластик, который уже были обнаружены по всему миру, но их влияние на здоровье людей пока до конца неизвестно.

Анализ из «ледяной шапки» Гренландии показал, что наночастицы пластика загрязняют отдаленный регион в течение как минимум 50 лет. Исследователи также были удивлены, обнаружив, что четверть частиц были из автомобильных шин.

Наночастицы очень легкие и, как полагают, переносятся в Гренландию ветрами из городов Северной Америки и Азии. Нанопластики, обнаруженные в морском льду в проливе Мак-Мердо в Антарктиде, вероятно, были перенесены океанскими течениями на отдаленный континент.

Душан Материч из Утрехтского университета в Нидерландах, руководивший новым исследованием, сказал: «Мы обнаружили нанопластики в самых дальних уголках Земли, как в южных, так и в северных полярных регионах. Наночастицы пластика токсикологически очень активны по сравнению, например, с микропластиком, и поэтому это очень важно», — сказал ученый.

Новое исследование обнаружило 13 нанограммов пластика на миллилитр растаявшего льда в Гренландии и в четыре раза больше во льду Антарктики. Вероятно, это связано с тем, что в процессе образования морского льда частицы концентрируются.

В Гренландии половина наночастиц пластика приходится на полиэтилен (ПЭ), который используется в одноразовых пластиковых пакетах и ​​упаковке. Четверть составляли частицы шин, а пятая часть — полиэтилентерефталат (ПЭТ), который используется в бутылках для напитков и одежде.

Половина наночастиц пластика в антарктическом льду также состояла из полиэтилена, но вторым по распространенности был полипропилен, который используется в пищевой промышленности.