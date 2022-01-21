Телескоп NASA сфотографировал «орбитальный танец» черной дыры в созвездии Рак

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировали массивную черную дыру в созвездии Рак.
Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием. На снимке можно увидеть, как эта черная дыра исполняет «орбитальный танец» с другой черной дырой.
Именно в этом созвездии расположена одна из самых массивных черных дыр, когда-либо найденных. Ее масса более чем в 18 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца.
- 18 ноября 2022 года обсерватория «Чандра» сделала фотографию планетарной туманности BD+30-3639.
- Недавно астрономам впервые удалось обнаружить небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути благодаря ее влиянию на движение соседней звезды. Она находится в звездном скоплении в галактике Большое Магелланово Облако в 160 тысячах световых лет от Земли.