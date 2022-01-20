Участникам делегаций на Олимпийских играх в Пекине советуют не брать с собой личные телефоны и ноутбуки — из-за проблем с кибербезопасностью

Также комитет призвал использовать арендованные или одноразовые ноутбуки и телефоны во время пребывания в Пекине или стирать все данные с личных устройств до и после поездки в Китай. Еще одна рекомендация — перед отъездом из США установить на устройстве виртуальную частную сеть (VPN).

«Надо исходить из того, что каждый текст, электронная почта, онлайн-посещение и доступ к программе могут быть отслежены или скомпрометированы», — говорится в бюллетене Олимпийского и Паралимпийского комитета США.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на заявления комитетов.

Национальные олимпийские комитеты западных стран советуют своим спортсменам пользоваться во время Олимпийских игр в Пекине одноразовыми телефонами и оставить свои личные устройства дома.

Олимпийский комитет Канады тоже посоветовал своим представителям на Играх оставить личные устройства дома и проявлять особую осторожность, поскольку в Пекине создана «уникальная возможность для киберпреступности».

Комитеты Швейцарии, Швеции и Великобритании заверили, что выдадут новые временные устройства своим делегациям и объяснят, что делать для защиты от киберпреступников.

В то же время комитеты Словении и Словакии заявили, что не будут предлагать временные устройства членам команды, а в Хорватии планируют разрешить своей делегации взять личные устройства. В Сербии тоже не будут принимать никаких дополнительных мер кибербезопасности.

Ранее исследователи Citizen Lab из Университета Торонто, занимающиеся проблемами безопасности, конфиденциальности, подотчетности государственных органов и систем слежки за гражданами, заявили, что приложение Пекинского организационного комитета MY2022, созданное для контроля за здоровьем участников соревнований, содержит недостатки безопасности, которые делают его уязвимым для хакеров.

Однако в Международном олимпийском комитете (МОК) заверили, что при проверке приложения не обнаружили никаких «критических уязвимостей».