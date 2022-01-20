Погода в выходные: синоптики прогнозируют до -11 °С и мелкий снег

В выходные 22—23 января в Украине штормовой ветер отступит, сильные снегопады сменятся мелким снегом, а средняя дневная температура составит около -3...-4 °С.

По данным Sinoptik.ua, в Киеве, северных и центральных областях днем ожидаются слабые морозы до -3...-5 °С, ночью — умеренные морозы до -9 °С (до -11 °С в Сумской и Черниговской областях). В субботу периодически будет падать небольшой снег, 23 января осадков не ожидается — погода будет облачной, а ветер слабый.

На юге погода в выходные будет с переменной облачностью, но без осадков, температура воздуха составит около 0 °С, но синоптики прогнозируют ветер до 10 м/с. Ночью ожидаются умеренные морозы до -6...-8 °С. Лишь в воскресенье в Херсонской области возможен небольшой снег.

На запад страны суббота принесет небольшой снег и слабые морозы (до -1...-3 °С), в воскресенье термометры покажут -3...-5 °С. Ночи умеренно морозные — до -8 °С. В воскресенье в Ровенской, Волынской и Житомирской областях без осадков, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях пройдет небольшой снег.