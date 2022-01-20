Ученые оценивают последствия от исчезновения гигантского айсберга А68. В день он давал более 1,5 млрд тонн пресной воды

Исследователи и ученые попытаются оценить влияние растаявшего гигантского айсберга A68 на окружающую среду. На пике своего таяния ежедневно он сбрасывал в океан более 1,5 миллиарда тонн пресной воды.

Об этом пишет ВВС.

Сейчас специалисты Университета Лидса изучают спутниковые данные и маршрут айсберга, в частности просчитывая его изменения и скорость таяния на пути от Антарктиды до Южной Атлантики. Они уверены, что A68 оставил после себя огромное влияние на экосистему, которое будет проявляться очень долго.

Вероятно, он мог повлиять на местные течения и сбросил в океан огромное количество минералов и элементов, которые хранил в себе. Это изменило фитопланктон и сказалось на обитателях океана. Британская антарктическая служба уже собрала ряд данных, которые говорят от том, что A68 дал сильный толчок к изменению экосистемы.