Кабмин сократил срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев

Кабинет министров сократил срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса с одного года до 9 месяцев.
Такое решение правительство приняло на заседании в среду.
Согласно тексту постановления, опубликованному нардепом Алексеем Гончаренко, решение основано на том, что государства Европейского Союза начали изменять сроки действия сертификатов, поэтому Украина присоединилась к европейским нормам. Также своим решением правительство утвердило порядок формирования COVID-сертификатов на основании бустерной дозы. После третьей дозы сертификат будет действовать 270 дней.
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, в том числе бустерными дозами. По его словам, после заседания правительства члены Кабмина отправятся на прививку.
- С декабря 2021 года в Украине срок действия «желтых» сертификатов сократили до 30 дней.
- В декабре Еврокомиссия приняла решение сократить срок действия цифрового сертификата вакцинации от коронавируса по всему Евросоюзу с 12 до 9 месяцев. Решение касается европейских сертификатов.