В Великобритании начнут тестировать четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании с июня запустят тестовый проект с четырехдневной рабочей неделей. В нем примут участие около 30 компаний.
Об этом пишет Bloomberg.
Этот проект будет длиться полгода. В течение этого времени компании разрешат сотрудникам работать 32 часа в неделю. В то же время, это не повлияет на зарплату и другие бонусы.
Некоторые компании будут предлагать и другой вариант – распределить 32 рабочих часа на 5 рабочих дней.
По словам руководителя проекта Джо Райла, переход на 32-часовую рабочую неделю повышает производительность работников и способствует улучшению их благосостояния.
Соответствующими программами во многих странах мира управляет организация 4 Day Week Global. В частности, она запускает их в США, Великобритании, Канаде, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
- Результаты двух больших исследований, которые проходили в Исландии с 2015 по 2019 год, показали эффективность четырехдневной рабочей недели. В четырехлетнем исследовании участвовало 3 тысячи исландцев (1% всей рабочей силы страны). Их перевели на 36-часовую рабочую неделю без снижения зарплаты. Работали они по стандартному графику (с 9:00 до 17:00), а некоторые и в ночные смены. В исследованиях в основном участвовали госслужащие из разных сфер – от учителей до врачей.
- Результаты показали, что люди стали счастливее и продуктивнее работали, или производительность оставалась на прежнем уровне. Кроме этого, стресса и выгорания стало меньше, а сами служащие и менеджеры отметили налаживание баланса работы и отдыха.