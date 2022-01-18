Компания Pfizer сообщила об эффективности таблеток против коронавируса «Омикрон» в лабораторных условиях

Так, в первом эксперименте нирматрелвир тестировали против фермента Mpro, который необходим коронавирусу для создания своих копий. Ключевой компонент «Паксловида» продемонстрировал постоянную способность блокировать фермент как в «Омикроне», так и в первоначальном варианте коронавируса.

Второе исследование было противовирусным клеточным анализом — с помощью ПЦР-теста проверяли, как нирматрелвир реагирует на несколько вариантов коронавируса, включая «Омикрон». Во всех случаях вещество показало сильную противовирусную активность.

В третьем исследовании, которое проводили ученые из Медицинской школы Икана из центра Маунт-Синай в Нью-Йорке совместно с компанией Pfizer, замеряли эффективность нирматрелвира против «Омикрона» и других штаммов с помощью иммунофлуоресцентного анализа. Исследователи установили, что для блокировки «Омикрона» необходима такая же концентрация препарата, как и для других штаммов.