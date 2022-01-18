ВОЗ: В 2022 году чрезвычайное положение из-за коронавируса может завершиться

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют, что в 2022 году в мире может завершиться чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Но сам вирус, вероятно, останется среди людей надолго.
Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан, пишет The Associated Press.
Он отметил, что худшее в любой пандемии — смерти, госпитализации и локдауны — могут завершиться в 2022 году. Для этого следует преодолеть неравенство в вакцинации и лекарствах.
По словам Райана, мир, возможно, никогда не покончит с этим вирусом, потому что подобные вирусы становятся частью экосистемы. Но у мира есть шанс «положить конец чрезвычайному положению в области здравоохранения, если мы будем делать то, о чем договорились».
В ВОЗ отмечают, что неравенство между вакцинацией в бедных и богатых странах — это катастрофический моральный провал. В странах с низким уровнем дохода вакцину получили менее 10% людей.
- В мире в 2021 году от коронавируса умерло почти вдвое больше людей, чем в 2020 году, когда началась пандемия: 3,5 миллиона против 1,8 миллиона.
- В новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об оптимистическом прогнозе по поводу окончания пандемии коронавируса в 2022 году при условии, что все страны мира будут бороться с распространением инфекции.