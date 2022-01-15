Дело о катастрофе Ан-26 передали суд. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы

Дело об авиакатастрофе самолета Ан-26Ш под Чугуевом передали в суд.

Об этом сообщает Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в отношении шести подозреваемых — экс-командующего Воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, бывшего командира воинской части А4104 Вячеслава Глазунова и двух его заместителей, бывшего руководителя полетами на аэродроме «Чугуев» Александра Жука и бывшего и. о. начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба Александра Туринского.

Их подозревают в том, что они не обеспечили безопасность полетов, нарушили правила подготовки полетов, а также небрежно относились к службе. Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 15 лет.