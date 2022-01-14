Телескоп NASA сфотографировал планетарную туманность в созвездии Геркулес

Исследователи, работающие в космической рентгеновской обсерватории «Чандра» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировали планетарную туманность Абель 39. Она расположена в созвездии Геркулеса.

Фотографию обнародовала сама обсерватория NASA, которая наблюдает за созвездием.

Chandra Observatory

Планетарная туманность Абель 39 имеет почти идеальную сферическую форму, а ее диаметр достигает около пяти световых лет. Кроме того, астрономы уверяют, что за последние 22 тысячи лет радиус туманности постоянно увеличивается, примерно со скоростью 35 км в секунду.