Forbes опубликовал список самых оплачиваемых спортсменок мира — теннисистки лидируют

Американское издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2021 года. В первой десятке оказались пять теннисисток, но в этом году среди них нет украинки Элины Светолиной.

Список возглавила японская теннисистка Наоми Осака с заработком в $57,3 млн, из которых $2,3 млн — это призовые на соревнованиях, а остальные $55 млн — доходы, полученные вне корта.

Lintao Zhang / Getty Images

В сентябре 2021 года спортсменка объявила о перерыве в карьере после проигрыша на US Open. В 2019 году она стала первой ракеткой в мире среди женщин, одержав победу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open 2019).

Кроме того, в 2021 году газета Financial Times внесла ее в список самых влиятельных женщин мира.

На второй позиции рейтинга оказалась американская теннисистка Серена Уильямс с доходом в $45,9 млн. На соревнованиях она получила $900 тысяч призовых, а $45 млн заработала вне корта.

Edwin Martinez / Wikimedia

В этом году четырехкратная олимпийская чемпионка впервые не выступит на Australian Open, поскольку на Уимблдоне она получила травму подколенного сухожилия.

Третье место также досталось звезде тенниса — Винус Уильямс (сестра Серены). Ее доход оценивают в $11,3 млн, из которых $300 тысяч — это призовые на соревнованиях, а $11 млн — прибыль вне корта.

Twitter / WTA

Уильямс-старшая не выступает с августа 2021 года из-за травмы ноги. По этой же причине она была вынуждена пропустить US Open. Сейчас 41-летняя Винус имеет собственный бренд одежды EleVen, сотрудничающий с K-Swiss, и, как и сестра Серена, была исполнительным продюсером фильма «Король Ричард».

Список топ-10 после тройки лидеров:

Симона Байлз (спортивная гимнастика) — $10,1 млн;

Гарбиньо Мугуруса (теннис) — $8,8 млн;

Ко Джин-янг (гольф) — $7,5 млн;

Пусарла Венката Синдху (бадминтон) — $7,2 млн;

Эшли Барти (теннис) — $6,9 млн;

Нелли Корда (гольф) — $5,9 млн;

Кэндис Паркер (баскетбол) — $5,7 млн.

Отметим, что первая ракетка мира австралийка Эшли Барти заняла в этом списке только восьмое место. В прошлом году она выиграла свой первый Уимблдонский турнир и завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в смешанном парном разряде.