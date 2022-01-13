Apple добавит 20% НДС на цены в App Store в Украине из-за налога

Компания Apple в течении этих дней добавит 20% НДС на цены в сервисе App Store для украинских пользователей из-за закона о налоге, под который подпадают такие компании как Facebook, Netflix, TikTok, YouТube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и другие.

Об этом сообщает AIN.

Ожидается, что цены в App Store на программы и приложения (кроме подписок с автоматическим обновлением) возрастут 13—14 января. При этом Apple разрешила разработчикам оставлять старые цены для постоянных клиентов, если их продукты предлагают подписку.

Из-за этого закона ранее стоимость своих сервисов в Украине повысила на 20% компания Google.