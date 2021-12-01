Google повышает стоимость своих сервисов в Украине на 20% — из-за закона о цифровом налоге

Компания Google разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, предупреждающее о подорожании своих сервисов. Это связано с недавно принятым и подписанным законом о цифровом налоге.

Об этом пишет ain.ua.

Повышение относится только к услугам, предоставляемым физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами ничего не меняется. «Во исполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимание 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнесы... По условиям использования Google Cloud для бизнеса вы будете сами отвечать за подсчет и оплату любых налогов в Украине», — говорится в письме компании.

В июне 2021 года президент подписал закон, вводящий 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. Согласно новым правилам, которые вводит этот закон, такие электронные услуги облагаются НДС (20%).

Действие закона касается таких сервисов как Facebook, Netflix, TikTok, YouTube, Google, Viber, Apple, Microsoft, Wargaming Group, Bloomberg и другие.