На Донбассе боевики ранили военного. Противник трижды обстреливал украинские позиции

На Донбассе в зоне боевых действий ранен украинский военный.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Военный получил боевую травму 12 января. Сейчас он находится в госпитале, его состояние удовлетворительное.
Вчера боевики трижды обстреливали позиции украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также минометов калибра 120 мм. Огонь велся в направлении Причепиловки (Луганская область) и возле Новозвановки (Луганская область). По боевикам открывался ответный огонь.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки прошли без обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.