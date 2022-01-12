В Германии уточнили правила въезда украинцев: невакцинированных туристов пускать не будут

В посольстве Украины в Германии объяснили новые правила въезда для украинцев. Туристов с отрицательным тестом на коронавирус пускать не будут.

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Там отметили, что получили дополнительную информацию от компетентных немецких органов, и извинились за предыдущее сообщение.

«Согласно сообщению немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), начиная с 9 января 2022 года Украина больше не входит в список «стран повышенного риска для Германии» (Hochrisikogebiet). В то же время Украину пока не включили и в «Зеленый список» (Positivliste) стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать в ФРГ», — пояснили в посольстве.

Таким образом, въехать в Германию в любых целях могут только украинцы, полностью вакцинированные признанным в ЕС препаратом. Единственное, что изменилось, — перед въездом им больше не надо заполнять специальную анкету.

Невакцинированные украинцы могут попасть в Германию с отрицательным тестом или справкой о выздоровлении только при острой необходимости. Это касается студентов, членов семей, дипломатов, тех, кто едет на лечение, тех, кто едет транзитом, сезонных работников и других.

Эти правила касаются всех украинцев старше 6 лет.