В США умер магнат Роберт Дерст, который случайно на съемках сериала признался в убийстве 20-летней давности

В США, в штате Калифорния, утром 10 января естественной смертью умер 78-летний магнат Роберт Дерст, который получил пожизненный срок за убийство подруги Сьюзен Берман в 2000 году.

Об этом сообщает ABC News.

Умер он в больнице города Стоктон, куда его перевезли после того, как в тюрьме ему стало плохо. Адвокат Дерста Чип Льюис отметил, что смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем его подзащитного: рак пищевода и мочевого пузыря, хроническая почечная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, в октябре 2021 года Дерста госпитализировали с коронавирусом, он находился на искусственной вентиляции легких.

Роберт Дерст был старшим сыном богатого нью-йоркского инвестора в недвижимость и застройщика Сеймура Дерста. В сентябре 2021 года он был признан виновным в убийстве 21-летней давности — своей лучшей подруги Сьюзен Берман, а в октябре он получил пожизненный срок. Речь идет об инциденте 2000 года, когда Берман хотела дать показания полицейским по делу об исчезновении жены Дерста в 1982 году. После этого женщину нашли мертвой в собственном доме в Беверли-Хиллз – она погибла от огнестрельного ранения в голову. Сам магнат на протяжении многих лет утверждал, что не представляет, куда подевалась его жена Кэтлин Маккормак-Дерст, и тем более не знает, кто убил его подругу Берман.

В убийстве Дерст случайно признался во время съемки сериала о себе. В перерыве между съемками фильма бизнесмен отошел в туалет и не снял микрофон, поэтому техника записала, как он говорил: «Ну вот ты и попался. Что я, черт возьми, наделал? Убил их всех, конечно».